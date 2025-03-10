Глава Probok.net поддержал запрет на упоминание гостиниц на дорожных знаках

Глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский высказался против нанесения на дорожные знаки информации коммерческого характера. Согласно новой версии ГОСТа 52290-2024, на знаках нельзя будет сообщать о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания.

«Любая коммерческая информация должна уходить с дорожных знаков. Пусть она не отвлекает водителей. Тем более сейчас все есть в навигаторах»,— сказал «Ъ» господин Шумский.

Речь идет о дорожных знаках 6.9.1, 6.9.2 и 6.10.1 — информационных щитах на зеленом, белом и синем фоне, где указаны направления к городам, населенным пунктам и крупным объектам.

Новый ГОСТ 52290, как выяснил «Ъ», запрещает упоминать на знаках о мотелях, кемпингах, гостиницах и станциях техобслуживания, но в нем сохраняется разрешение указывать направление проезда к музеям, памятникам, бассейнам и ипподромам. Разработчики нового ГОСТа ЦОДД Москвы и Российский институт стандартизации разъяснения причин запрета не дали.

Стандарт станет обязательным с 2026 года, но регионы вправе применять его уже сейчас.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «С дорожных знаков сняли вывески», который будет опубликован позднее.