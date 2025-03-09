ФК «Урал» уступил в гостях «Сочи» и опустился на пятое место

Футбольный клуб «Урал» в матче 23-го тура МЕЛБЕТ-Первой лиги проиграл «Сочи». Игра проходила в Сочи и закончился со счетом 1:0 (1:0). В конце первого тайма полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич реализовал пенальти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Урал» Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» занимает пятое место в турнирной таблице, у него 38 очков. Впереди «Черноморец» (40 очков), «Сочи» (41), «Торпедо» (44) и «Балтика» (46)

Следующие матчи ФК «Урал» проведет в Екатеринбурге: 12 марта в рамках второго этапа 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России с «Рубином» (Казань), в рамках 24 тура МЕЛБЕТ-Первой лиге с «Черноморцем».

Николай Яблонский