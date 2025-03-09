В понедельник на территории Республики Татарстан температура воздуха поднимется до +4 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 10 марта в Татарстане ожидается +4 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ 10 марта в Татарстане ожидается +4 градуса

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ночью в некоторых районах республики возможен небольшой снег, днем осадков практически не ожидается. Температура ночью составит от 1 до 6 градусов, а днем — от 1 до +4 градусов. На дорогах местами возможна гололедица.

В Казани минимальная температура воздуха ночью будет колебаться от 2 до 4 градусов, а днем — от +1 до +3 градусов, на дорогах также возможна гололедица.

9 марта в Казани температура воздуха превысила исторический максимум 2020 года (+5,4 °C) на 0,8 градуса.

Влас Северин