«Зенит» выпустил обращение, продолжив обвинять воронежских болельщиков в расизме

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выпустил обращение, «по ситуации с Венделом, произошедшей накануне в Воронеже», где болельщики местного «Факела» якобы оскорбили полузащитника гостей из-за его расы.

«Нет расизму. Нет оскорблениям на расовой почве. Нет всему тому, что противоречит мировым ценностям футбола и спорта»,— говорится в тексте, опубликованном в официальном Telegram-канале клуба.

По утверждению «Зенита», команда объединяет высококлассных футболистов с разных концов планеты.

«Мы разные. Мы говорим на разных языках и представляем разные культуры, но каждый из нас бьется за цвета и город, который называем своим домом. Мы не допустим, чтобы кто-то позволял оскорблять и унижать одного из нас только потому, что у него другой цвет кожи. Мы объединимся вокруг Вендела и тех, кто регулярно сталкивается с проявлениями нетерпимости в России»,— объявила команда.

Футбольный матч 20-го тура РПЛ состоялся 8 марта. На 74-й минуте полузащитник «Зенита» Вендел показал кому-то за воротами средний палец, на что обратила внимание бригада VAR. Бразилец получил красную карточку за неприличный жест и теперь пропустит матч со «Спартаком». Однако на итог встречи этот эпизод не повлиял: хозяева проиграли со счетом 0:2.

После матча гости утверждали, что Вендела спровоцировали оскорблениями на расовой почве. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил в эфире «Матч ТВ», что болельщики обзывали его «макакой» и даже один из воронежских футболистов проявил расизм. «Факел» официально заявил, что «решительно выступает против любых видов дискриминации». «На данный момент в распоряжении клуба нет материалов, на которых были бы запечатлены эпизоды, подтверждающие оскорбления Вендела или иных игроков ФК “Зенит”. Мы готовы оказать активное содействие в разбирательстве и предоставить все необходимое для установления истины. В случае подтверждения фактов некорректного поведения со стороны футболистов или болельщиков “Факела” клуб примет меры»,— отметили в «Факеле».

Подробнее о встрече — в публикации «Ъ-Черноземье».