Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП рядом с Краснокамском

Сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю проводят проверку по факту массового ДТП на территории Краснокамского городского округа, сообщает телеграм-канал главка. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mazda 1984 года рождения не справилась с управлением и выехала на полосу предназначенную для встречного движения. В результате чего произошло столкновение с грузовиком «Донг Фенг», который допустил столкновение с Toyota RAV 4, Opel, Skoda и Honda.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Водитель автомобиля «Тойота Рав 4» 1971 года рождения получила травмы не совместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Кроме того, три ребенка и три взрослых получили травмы различной степени тяжести», - сообщает ГУ МВД.