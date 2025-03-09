В Черноземье 10 марта будет облачная погода, без осадков, от -1°С до +14°С

В понедельник, 10 марта, во всех регионах Черноземья будет облачно и без осадков. Прогнозируются сильные перепады температуры: от -1°С ночью до +14°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью температура составит +2°C. Днем — +14°C.

Такая же температура прогнозируется в Воронеже.

В Курске ночью будет чуть теплее — +3°C. Днем — +14°C.

В Липецке ночная температура — -1°C. Днем — +13°C.

В Орле ночью будет +1°C. Днем ожидается +14°C.

В Тамбове в темное время суток прогнозируется 0°С. Днем будет облачно с прояснениями, +13°C.

Юрий Голубь