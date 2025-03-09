«Акрон» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ

В воскресенье, 9 марта, в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты «Крыльев Советов» сыграли с тольяттинским «Акроном». Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В составе победителей отличились Артем Дзюба и Стефан Лончар. Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, забив 234-й мяч в карьере.

«Акрон» одержал восьмую победу в сезоне. Тольяттинская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. «Крылья Советов» с 19 баллами находятся на десятой позиции.

Андрей Сазонов