Команда Татарстана победила в мужской эстафете на чемпионате по лыжным гонкам

Команда «Татарстан-1» одержала победу в мужской эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

В состав команды вошли Сергей Ардашев, Савелий Коростелев, Сергей Волков и Александр Большунов, они преодолели дистанцию 47,5 км за 1 час 12 минут 29,3 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области, представленная Евгением Беловым, Алексеем Червоткиным, Артемом Мальцевым и Александром Терентьевым, отстав от победителей на 1 минуту 2,2 секунды. Бронзовые медали достались сборной Мурманской области, в составе которой выступили Александр Гребенько, Никита Родионов, Максим Зубцов и Павел Соловьев, уступившие лидерам 1 минуту 14,7 секунды.

Сборная «Татарстан-1» сегодня также заняла первое место в женской эстафете.

Влас Северин