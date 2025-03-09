Сборная Татарстана победила в женской эстафете на чемпионате России по лыжам

Сборная «Татарстан-1», состоящая из Ольги Сергеевой, Лидии Горбуновой, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой, заняла первое место в женской эстафете 47,5 км на чемпионате России по лыжным гонкам в Казани.

Команда, представляющая Татарстан, преодолела дистанцию за 1 час 21 минуту 37,4 секунды.

Второе место заняла команда Москвы: Александра Кононова, Елизавета Маслакова, Арина Кусургашева и Екатерина Никитина. Бронзовые медали достались сборной Тюменской области — Карине Гончаровой, Татьяне Сориной, Елизавете Пантриной и Екатерине Смирновой.

Чемпионат России по лыжным гонкам завершается сегодня 9 марта в поселке Мирный под Казанью.

Влас Северин