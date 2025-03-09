В Башкортостане ограничили движение на участке трассы М-7 «Волга» Казань — Уфа из-за плохих погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

С 13:50 мск грузовым и пассажирским транспортным средствам не выезжать на дорогу с 1231-го по 1331-й километр. Ограничения действуют в Уфе, Уфимском, Кушнаренковском и Дюртюлинском районах. Причиной стали сильный ветер, метель, обильный снегопад и низкая видимость.

Ожидается, что ограничения будут сняты к 20:00 мск. Также введены временные запреты на трассе Бирск — Тастуба — Сатка с нулевого по 144-й километр.

Влас Северин