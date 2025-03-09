Трамвай №18 сбил 13-летнего школьника у ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге

Водитель трамвая №18 наехал на 13-летнего мальчика, который пересекал трамвайные пути в неустановленном месте около ТЦ «Радуга Парк» в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «В результате ДТП мальчик с травмами головы и рук доставлен в детскую больницу №9, где после оказания медицинской помощи отпущен домой»,— добавили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 2 Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга Фото: Telegram-канал Госавтоинспекции Екатеринбурга

Водитель трамвая пояснил автоинспекторам, что сразу применил экстренное торможение, когда в боковом зеркале увидел ребенка, который переходил трамвайные пути. «На месте ДТП мужчина прошел медицинское освидетельствование, состояние опьянения не установлено»,— отметили в ГИБДД. По данным Госавтоинспекции, водитель имеет стаж вождения трамваем восемь лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.

«На месте дорожной аварии сотрудники полиции провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников ДТП. Сотрудниками полиции будут направлены материалы в подразделение по делам несовершеннолетних и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних»,— подчеркнули в пресс-службе. В ГИБДД добавили, что автоинспекторы проверят школу, в которой учится пострадавший, на предмет обучения детей навыкам безопасного поведения на дороге.

Василий Алексеев