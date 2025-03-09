На территории государственного природного зоологического заказника «Устье реки Меши» пробурили 1 тыс. лунок и заложили в них снопы камыша для улучшения условий жизни рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета республики по биологическим ресурсам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане пробурили 1 тысячу лунок для улучшения условий жизни рыбы

Фото: Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам В Татарстане пробурили 1 тысячу лунок для улучшения условий жизни рыбы

Фото: Госкомитет Татарстана по биологическим ресурсам

Акция продолжится до конца ледостава. В ней участвуют сотрудники Госкомитета Татарстана по биоресурсам, работники районного рыбзавода, представители рыболовного братства и любители рыбалки.

Начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Лаишевскому району Ильнур Валиуллин объяснил, что зимой рыба испытывает нехватку кислорода. «Каждый год в Лаишевском районе повторяется ритуал: люди выходят на лед, чтобы дать рыбе шанс выжить. Камыш работает как естественный насос: через стебли кислород поступает под лед», — сказал он.

Влас Северин