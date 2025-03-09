Два человека погибли в результате квартирного пожара на Богатырском проспекте

Очередной смертельный квартирный пожар произошел в ночь на 9 марта в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Богатырский проспект, д. 5, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 00:54, сообщили в региональном ГУ МЧС.

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Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из комнат трехкомнатной квартиры происходило горение обстановки на площади 4 кв. метра. Для того, чтобы ликвидировать огонь, спасателям понадобилось около 40 минут. К тушению было привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники.

В результате пожара погибли два человека. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о погибшем петербуржце при пожаре в двухкомнатной квартире на Белградской улице.

Андрей Цедрик