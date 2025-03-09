Эвакуировавшая тело мужа медик решила вернуться на СВО вопреки просьбе Путина

Военный медик Айдысмаа Монгуш, которая потеряла своего мужа в зоне боевых действий на Украине, хочет вернуться на поле боя. Об этом рассказал глава Тувы Владислав Ховалыг.

«Айдысмаа на встрече рассказала, что хочет быть полезной фронту. Хочет вернуться к нашим бойцам и помогать им. Мы решили, что в этом желании надо ей помочь. Сейчас рассматривается несколько вариантов, в том числе отправить Айдысмаа помогать нашей 55-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде. Помощь медиков всегда нужна»,— сообщил господин Ховалыг в интервью ТАСС.

О госпоже Монгуш стало известно после того, как президент России Владимир Путин 6 марта встретился с матерями и женами бойцов, погибших во время военных действий на Украине. На этой встрече медик, мать троих детей рассказала свою историю. Ее муж — штурмовик — ушел на фронт, а она пошла за ним. Супруги не виделись больше года, рассказывала она. А позже в составе эвакуационного взвода ей пришлось эвакуировать тело своего погибшего мужа. «Так мы встретились, так мы увиделись, так мы вернулись домой… Моя задача как военного медика была выполнена»,— говорила она.

Владимир Путин просил ее больше не возвращаться на поле боя. «Надо поднимать детишек, мама должна быть рядом»,— говорил президент на встрече. Об этом же ее просили сотрудницы и подопечные фонда «Защитники Отечества», с которыми встречался Владимир Путин.

Подробности — в репортаже Андрея Колесникова «Есть женщины в русских окопах».