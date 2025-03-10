В Ярославле выросло число ДТП в 2024 году

В 2024 году в Ярославле на 4,9% выросло число зарегистрированных дорожно-транспортных происшествия. Об этом говорится в отчете регионального УМВД, который представлен в муниципалитет Ярославля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД России по Ярославской области Фото: УМВД России по Ярославской области

Всего за год в областном центре произошло 657 ДТП, годом ранее их было 626. Выросло и число погибших — с 23 в 2023 году до 28 в 2024-м. Ранено 776 (734 годом ранее).

Сопутствующей причиной каждого четвертого ДТП (167) стало ненадлежащее состояние дорожной разметки. Еще 22 авариям способствовала плохая освещенность улиц в областном центре. В указанных ДТП 5 человек погибли и 21 получил ранение.

Отметим, что статистика по Ярославлю отличается от региональной. В целом в Ярославской области в 2024 году количество ДТП снизилось на 2,8%, а число погибших в них — на 7,5%.

Антон Голицын