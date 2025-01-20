В Ярославской области снизилась количество ДТП в 2024 году

В Ярославской области в 2024 году снизилось количество ДТП на 2,8%, а число погибших в них — на 7,5%. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Положительная динамика наблюдается и по другим показателям: на 5,2% сократились аварии с участием автобусов, а на 13,8% уменьшилось количество ДТП из-за плохих дорожных условий.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Душко отметил, что регион продолжит сотрудничество с Госавтоинспекцией для повышения безопасности дорог. Планируется дальнейшее обновление дорожной инфраструктуры в соответствии с современными стандартами, чтобы снизить количество ДТП и их тяжесть.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году в регионе наблюдался рост числа ДТП, а также погибших в них.

Антон Голицын