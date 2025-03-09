Аграрии Ставрополья засеяли 7 тыс. га яровыми культурами

Сельхозпроизводители Ставропольского края приступили к весенне-полевым работам, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров. По его словам, в Петровском, Кочубеевском и Кировском округах горох и ячмень посеяли уже на площади около 7 тыс. га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Всего в этом году под яровые отводим около миллиона гектаров, – уточнил губернатор Ставрополья. – Контролируем состояние озимых. Оно неплохое. В хорошем и удовлетворительном состоянии 95% всходов. В 2024 году таких было 79%».

По словам Владимира Владимирова, большое влияние на развитие всходов окажет запас влаги в почве. В этом плане оказались весьма кстати снегопады, которые недавно наблюдали в крае. Сейчас для того, чтобы помочь молодым растениям, ставропольские земледельцы проводят азотную подкормку.

«Закладка будущего урожая – важнейшая задача. Ставрополье - один из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране. Уверен, аграрии сделают все возможное, чтобы вырастить достойный урожай. А мы продолжаем комплексную поддержку отрасли», – резюмировал глава региона.

Ефим Мартов