Politico о Конгрессе: секс, пьянство и деменция

Издание Politico опубликовало расследование о ситуации в Конгрессе США, опросив 25 депутатов от обеих партий. В ряде случаев те признавались, что работа там прозаичнее, чем представляют себе обыватели.

«Все думают, что мы летаем на президентском самолете и каждый вечер ужинаем в посольстве Франции,— отмечает республиканец Джим Хаймс.— Но реальность такова: я питаюсь буррито и хожу в McDonald’s гораздо чаще, чем вообще бываю в посольствах». «Наша зарплата ($174 тыс. в год) не индексировалась в связи с инфляцией уже 15 лет. Многие скажут, что если (в Конгресс.— “Ъ”) могут попасть только очень богатые и очень бедные, то исключенным из него оказывается великий американский средний класс»,— говорит республиканец Фрэнк Лукас.

Издание сообщает о возможных случаях внебрачных связей в Конгрессе и отношениях с несовершеннолетними. Так, например, комитет по этике расследует потенциальную связь бывшего конгрессмена-республиканца Мэтта Гетца с 17-летней девушкой. Анонимные источники также сообщили изданию о случаях голосования депутатов в пьяном виде. Также известно, что кто-то из конгрессменов работал, несмотря на деменцию. В декабре стало известно, что у сложившей свои полномочия несколькими месяцами ранее 81-летней Кей Грейнджер «были определенные проблемы» с деменцией, когда она еще представляла в палате родной Техас.

«Я смотрю на некоторых коллег и думаю: "Почему? Почему ты так хочешь быть здесь?" — говорит сенатор-республиканец Кевин Крамер.— Мне… 64. И умру я в Сенате, только если на Конститьюшн-авеню (улица рядом с Капитолием.— “Ъ”) меня собьет автобус».

Евгений Хвостик