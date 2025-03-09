Астрономы приблизились к обнаружению первых звезд Вселенной

Международная группа астрономов из Техасского университета в Остине представила результаты исследований, приближающие к обнаружению первых звезд во Вселенной — так называемых звезд населения III. Состоящие преимущественно из водорода и гелия, они возникли вскоре после Большого взрыва и сыграли ключевую роль в формировании химических элементов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ESA Hubble Space Telescope / NASA Фото: ESA Hubble Space Telescope / NASA

Используя данные космического телескопа «Джеймс Уэбб», ученые идентифицировали галактику-кандидата GLIMPSE-16403, сформировавшуюся примерно через 825 млн лет после Большого взрыва. Спектральный анализ этой галактики показал сильное излучение водорода и гелия при минимальном содержании более тяжелых элементов, что соответствует характеристикам звезд населения III.

Хотя окончательное подтверждение наличия звезд населения III в GLIMPSE-16403 требует дальнейших исследований, разработанные методы открывают новые возможности для поиска и изучения первых звезд во Вселенной. Это открытие приближает к пониманию процессов, происходивших на заре развития космоса.

Евгений Федуненко