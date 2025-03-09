Аэропорт Владикавказа вернулся к обычному режиму после отмены опасности БПЛА

Сегодня, 9 марта, власти Северной Осетии-Алании отметили опасность атаки беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло. По его словам, Международный аэропорт Владикавказ снова нормально работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Отбой беспилотной опасности, – написал Сергей Меняйло. – План "Ковер" снят, аэропорт функционирует в обычном режиме. Оперштаб продолжает свою работу».

Ранее, в ночь с 8 на 9 марта, глава региона объявил в Северной Осетии режим беспилотной опасности. В результате, был введен план «Ковер», в соответствии с которым воздушную гавань закрыли для приема и отправки самолетов.

«Сохраняйте спокойствие, доверяйте только проверенным источникам информации и не реагируйте на провокации», – попросил тогда Сергей Меняйло своих земляков.

Ефим Мартов