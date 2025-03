Власти 15 стран Африки поставили рекорд по блокировкам интернета в 2024 году

В прошлом году в 15 африканских странах блокировали интернет 21 раз — это рекордный показатель. Ранее максимумом было 19 блокировок в 2020 и 2021 годах. Такие подсчеты произвела некоммерческая организация Access Now, занимающаяся защитой прав в цифровом пространстве, в рамках кампании #KeepItOn.

Авторы доклада отмечают, что в большинстве случаев интернет блокировали правительства, хотя иногда этим занимались другие политические силы, в том числе повстанческие группировки. В частности, в прошлом году интернет блокировали в Нигерии, Кении, Танзании, Сенегале, Экваториальной Гвинее.

В целом в мире, по подсчетам Access Now, в 2024 году интернет блокировали 296 раз в 54 странах — рост почти на 5% в сравнении с 2023-м (тогда было 283 блокировки). Лидером по числу блокировок стала Мьянма (85 случаев), за ней идет Индия (84). Access Now, которая проводит такие исследования ежегодно с 2016-го, отмечает, что рост числа блокировок отражает «мир, где доступ к интернету постоянно делается оружием, ограничивается и становится нестабильным». «За каждой из 1754 блокировок интернета с 2016 года — история людей и сообществ, отрезанных друг от друга и от мира, часто во время политических волнений, беспорядков, насилия и войн». По словам Фелиции Антонио, занимающейся кампанией #KeepItOn в Access Now, в 2024 году в Африке и в других регионах мира росло число блокировок интернета, связанных с проведением выборов.

Яна Рождественская