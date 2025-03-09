«Пермметалл» увеличил чистую прибыль на 59%

АО «Пермметалл» опубликовало финпоказатели за 2024 год. Выручка общества за отчетный период составила 4,7 млрд руб., тогда как год назад составляла 4 млрд руб. Рост показателя составил 16%. Чистая прибыль общества выросла с 3,7 млн руб. до 5,9 млн руб. Рост показателя составил 59%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

АО «Пермметалл» — крупнейший сервисный металлоцентр в Уральском регионе. Деятельность компании направлена на обеспечение промышленных, строительных, ремонтных, нефтеперерабатывающих и других предприятий продукцией из металла. Компания имеет обособленные подразделения в Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, контролирует деятельность дочернего предприятия ООО «Сервис Трейд», расположенного в Москве. В 2023 году выручка общества составила 4 млрд руб., чистая прибыль — 3,7 млн руб.

В конце 2023 года стало известно, что рядом с промплощадкой «Пермметалла» планируется постройка металлопрокатного завода.