Полиция Казахстана выявила более 30 схронов оружия

В Казахстане сотрудники правоохранительных органов выявили более 30 мест нелегального хранения оружия и боеприпасов, сообщили и в пресс-службе МВД страны. Изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более 3 тыс. боеприпасов.

«В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре похищены в ходе январских событий»,— говорится в заявлении ведомства. Полиция также изъяла шесть единиц ранее утерянного оружия. Еще 14 единиц оружия были сданы добровольно.

По факту незаконного хранения оружия к ответственности привлечены 200 человек. В МВД напомнили, что в случае добровольной сдачи оружия никаких правовых последствий для гражданина не наступит.

По данным МВД страны, с начала 2022 года было изъято более 7,8 тыс. единиц оружия, 816 гранат и свыше 110 тыс. боеприпасов. При этом в 2024 году из незаконного оборота изъято более 2 тыс. единиц оружия и более 19 тыс. боеприпасов.