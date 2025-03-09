Водитель Kia Rio погиб после столкновения с грузовым тягачом на Карпатской улице

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Трагический дорожный инцидент произошел 9 марта в 10:15 возле дома 12 по Карпатской улице

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 36-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине тягач Volvo с прицепом.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются, уточнили в полиции.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельной аварии на трассе «Новая Пустошь — Невская Дубровка» в Ленобласти, в результате которой погиб водитель Kia Cerato.

Андрей Цедрик