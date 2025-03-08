Водитель Kia Cerato скончался в аварии на трассе в Ленобласти

Грузовик Shacman столкнулся легковым авто Kia Cerato на четвертом километре автодороги «Новая Пустошь - Невская Дубровка». ДТП привело к смерти водителя иномарки.

Транспортные средства столкнулись утром 8 марта во Всеволожском районе Ленинградской области. За рулем грузовика был 27-летний водитель. Он врезался в Kia Cerato, когда выехал на полосу встречного движения.

Водитель иномарки в возрасте 51 года скончался от травм, несовместимых с жизнью. Полиция проводит проверку по факту аварии в Ленобласти.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что водитель Volkswagen притормозил движение по дамбе после встречи с барьером.

Татьяна Титаева