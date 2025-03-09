Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав инвалидов-колясочников в Новочебоксарске. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалидов-колясочников в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил проверить нарушение прав инвалидов-колясочников в Новочебоксарске

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало сообщение в социальных сетях о том, что семья с двумя малолетними детьми-инвалидами, передвигающимися на колясках, проживает в доме, не оборудованном пандусом. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение, пандус до сих пор не установлен. Многочисленные обращения семьи в соответствующие инстанции не принесли результата.

Следственное управление СК по Чувашской Республике уже начало процессуальную проверку по данному факту. Глава ведомства поручил руководителю регионального управления Александру Полтинину доложить о промежуточных результатах проверки и принятых мерах. Ход проверки взят на контроль центральным аппаратом Следственного комитета.

Влас Северин