В Анапе произошли новые выбросы мазута

На нескольких участках береговой полосы Анапы волонтеры в воскресенье зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Новые фрагменты нефтепродуктов на своих территориях зафиксировали команды сразу нескольких муниципалитетов, участвующие в ликвидации последствий крушения танкеров. Выбросы мелкой фракции обнаружены на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенская.

Отмечается, объем выбросов незначительный. Сейчас волонтеры занимаются их уборкой.

15 декабря 2024 года у берегов Анапы в Черном море потерпели крушение два танкера, перевозившие нефтепродукты. Происшествия вызвали масштабную экологическую катастрофу в регионе, последствия которой ликвидируются до сих пор.

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Михаил Волкодав