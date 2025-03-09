До конца 2025 года в Кабардино-Балкарии строители возведут школу на 400 мест

В городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии появится школьный комплекс из пяти корпусов, сообщает «Московский комсомолец – Кавказ» со ссылкой на пресс-службу главы республики. Там изданию уточнили, что строительство идет на площади 4 тыс. кв. м, в рамках национального проекта «Образование».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Работы завершатся в 2025 году. «На данном этапе специалисты занимаются покраской стен, устанавливают вентиляционное оборудование, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, проводят монтаж подвесных потолков и сантехнические работы», – говорится в сообщении.

По данным правительства КБР, новая школа позволит детям учиться в одну смену. На территории школьного комплекса также будут игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.

Ефим Мартов