До конца 2025 года в Кабардино-Балкарии строители возведут школу на 400 мест
В городе Нарткала Урванского района Кабардино-Балкарии появится школьный комплекс из пяти корпусов, сообщает «Московский комсомолец – Кавказ» со ссылкой на пресс-службу главы республики. Там изданию уточнили, что строительство идет на площади 4 тыс. кв. м, в рамках национального проекта «Образование».
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Работы завершатся в 2025 году. «На данном этапе специалисты занимаются покраской стен, устанавливают вентиляционное оборудование, системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения, проводят монтаж подвесных потолков и сантехнические работы», – говорится в сообщении.
По данным правительства КБР, новая школа позволит детям учиться в одну смену. На территории школьного комплекса также будут игровые площадки и футбольное поле с искусственным покрытием.