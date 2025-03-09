Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потепление в Красноярском крае мешает движению на автотрассах

В Красноярском крае 9 марта на несколько часов закрывали движение на участке 26-28 км автомобильной трассы Курагино — Черемшанка. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

Причиной введения ограничений стал сход снега на дорогу. Обошлось без пострадавших.

Ранее спасатели проинформировали о том, что из-за повышения температуры воздуха закрыта ледовая переправа через Енисей на автодороге Момотово — Широково. Она расположена на территории Казачинского района края.

Валерий Лавский

Новости компаний Все