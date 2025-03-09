После нападения стаи собак на жительницу волгоградского Камышина возбудят дело

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по сведениям о нападении стаи бродячих собак на жительницу Камышина. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Василию Семенову предстоит доложить о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела. Соответствующее поручение, исполнение которого находится на контроле в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о нападении стаи бродячих собак на женщину в Камышине, которые укусили ее за ногу. В публикациях указали на бездействие ответственных лиц в части отлова безнадзорных животных. Следственные органы регионального подразделения СКР приступили к процессуальной проверке по данному факту.

Павел Фролов