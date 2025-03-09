Силовики провели на оптовом рынке в Новороссийске рейд по мигрантам

На оптовом рынке в Новороссийске прошел рейд по мигрантам, по итогам которого пятерых человек, недавно получивших российское гражданство и не вставших на воинский учет доставили в военкомат. Об этом сообщает управление Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: управление Росгвардии по Краснодарскому краю

Уточняется, что рейд проводили сотрудники военно-следственного управления СК России при силовой поддержке бойцов ОМОН «Шторм-Юг» (на транспорте).

В ходе рейда они выявили более 100 человек, недавно получивших российское гражданство. Пятерых из них, не вставших на воинский учет, доставили в военкомат. Также был задержан иностранец, незаконно работавший в Новороссийске. В ближайшее время его депортируют на родину.

Андрей Петров