Жителя Татарстана осудят за сексуальное насилие над несовершеннолетними

Житель Татарстана предстанет перед судом по обвинению в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый познакомился в интернете с пятью несовершеннолетними. После этого он заманил их на съемную квартиру, где, угрожая насилием со стороны своего несовершеннолетнего знакомого, совершил в отношении жертв действия сексуального характера, снимая происходящее на мобильный телефон. В дальнейшем обвиняемый и его знакомый, угрожая распространением видеозаписей, вымогали у потерпевших деньги и заставляли совершать кражи.

О противоправных действиях стало известно после задержания несовершеннолетних во время кражи. Они рассказали правоохранителям о преступлениях, совершенных в их отношении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Влас Северин