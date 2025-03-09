Свердловская ГИБДД пресекла более 2,5 тысяч нарушений ПДД за два дня

Автоинспекторы пресекли более 2,5 тыс. нарушений правил дорожного движения с 7 по 9 марта, что свидетельствует о «высокой активности правонарушителей на дорогах», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Отмечается, что в рамках рейда «Безопасная дорога» всего из дорожного процесса были исключены 186 водителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 79 водителей, которые находились в состоянии опьянения. «Семь из них управляли транспортом в пьяном виде повторно»,— пояснили в ГИБДД. В ведомстве добавили, что из дорожного процесса также были исключены 94 автомобилиста без водительских прав. «Еще 13 ранее уже были лишены прав»,— подчеркнули в пресс-службе.

Василий Алексеев