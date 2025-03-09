Как распределили кураторов новых нацпроектов РФ в правительстве Удмуртии

В Удмуртии определили кураторов новых нацпроектов России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Соответствующий указ главы республики от 4 марта опубликован на сайте правительства региона. Ответственным за целевые показатели и задачи нацпроектов в Удмуртии назначен глава региона Александр Бречалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Диля Ахмадишина Фото: Диля Ахмадишина

Первый зампредседателя правительства Удмуртии Татьяна Чуракова будет полностью курировать нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», часть нацпроекта «Семья» по направлению «Охрана материнства и детства», часть нацпроекта «Молодежь и дети» по федеральным программам «Все лучшее детям», «Педагоги и наставники» и «Профессионалитет».

Вторая половина нацпроекта «Молодежь и дети» по направлениям «Россия — страна возможностей» и «Мы вместе» досталась руководителю администрации главы и правительства Удмуртии Александра Журавлева.

В ведении зампредседателя правительства Удмуртии — министра соцполитики и труда Ольги Лубниной будет находиться часть нацпроекта «Семья» по направлениям «Поддержка семьи», «Многодетная семья» и «Старшее поколение». Кроме того, госпожа Лубнина определена куратором нацпроекта «Кадры».

Последняя федеральная программа нацпроекта «Семья» — «Семейные ценности и инфраструктура культуры» попадет под контроль вице-премьера республики Натальи Тойкиной.

Председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов будет курировать нацпроекты «Туризм и гостеприимство», «Эффективная и конкурентная экономика», «Международная кооперация и экспорт», «Беспилотные авиационные системы».

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» достался зампредседателя правительства республики Игорю Асабину, нацпроект «Экологическое благополучие» — вице-премьеру республики Роману Габдрахманову, нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» — зампредседателя правительства региона Тимуру Меджитову.