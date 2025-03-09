Мошенники убедили нижегородку продать коллекцию монет и перевести им деньги

В Нижнем Новгороде пенсионерка стала жертвой аферистов, которые убедили ее продать коллекцию золотых монет и перевести им деньги. По данным полиции, мошенники сообщили нижегородке, что по ее счету проходят незаконные финансовые операции.

Чтобы отметить эти операции, пенсионерка продала коллекционные золотые монеты и через банк перечислила на «безопасные счета» почти 420 тыс. руб.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Андрей Репин