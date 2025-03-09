На Ставрополье грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода
8 марта, около 20:00, в Георгиевском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. Уточняется, что грузовик «Газель» насмерть сбил 37-летнего жителя села Обильного.
Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ
По предварительным данным дорожной полиции, ДТП произошло на 301 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Пешеход переходил проезжую часть вне перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
По информации Госавтоинспекции, грузовиком управлял 29-летний житель Буденновского округа региона. Водитель не является злостным нарушителем ПДД и имеет 10 лет стажа за рулем.
Сейчас по факту смертельного ДТП проводится тщательная проверка. Правоохранители уточняют все детали случившегося.
Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал , что В Петровском округе Ставрополья в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на 2-м километре трассы «Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский».