На Ставрополье грузовой автомобиль насмерть сбил пешехода

8 марта, около 20:00, в Георгиевском округе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщила Госавтоинспекция по Ставропольскому краю. Уточняется, что грузовик «Газель» насмерть сбил 37-летнего жителя села Обильного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По предварительным данным дорожной полиции, ДТП произошло на 301 километре дороги «Кочубей – Нефтекумск – Зеленокумск – Минеральные Воды». Пешеход переходил проезжую часть вне перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По информации Госавтоинспекции, грузовиком управлял 29-летний житель Буденновского округа региона. Водитель не является злостным нарушителем ПДД и имеет 10 лет стажа за рулем.

Сейчас по факту смертельного ДТП проводится тщательная проверка. Правоохранители уточняют все детали случившегося.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал , что В Петровском округе Ставрополья в результате ДТП пострадали два человека. Авария произошла на 2-м километре трассы «Светлоград - Николина Балка - Прикалаусский».

Ефим Мартов