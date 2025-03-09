Ярославна продала украшения, чтобы перевести деньги мошенникам

В Дзержинском районе возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере. Жертвой преступления стала 68-летняя женщина, которая лишилась более 2,8 млн руб.

Мошенник позвонил пенсионерке и представился сотрудником силовых структур. Он сообщил, что третьи лица пытаются похитить ее деньги и убедил закрыть накопительный счет в банке, а средства перевести на «безопасный» счет. Женщина выполнила все указания.

Далее мошенник посоветовал сдать ювелирные изделия в ломбард за 100 тыс. руб. и также перевести эти деньги на указанный счет. Затем он убедил пенсионерку занять у знакомых еще 750 тыс. руб., которые она тоже перевела неизвестным через банкоматы.

Сотрудники ярославской полиции призывают граждан быть бдительными: при получении звонков или сообщений с подозрительной информацией о финансовых операциях необходимо немедленно прекратить общение и обратиться в правоохранительные органы.

Антон Голицын