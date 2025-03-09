Александр Бастрыкин заинтересовался фактом обрушения трибун цирка под Самарой

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах происшествия в передвижном цирке в Нефтегорске Самарской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Председатель СКР поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Вечером 7 марта обрушились шесть рядов во время представления передвижного цирка, в результате чего острадали восемь человек, среди которых четверо детей. Им оказана медицинская помощь в Нефтегорской ЦРБ.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Андрей Сазонов