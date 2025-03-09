8 марта в Казани произошло 119 аварий

В субботу 8 марта на дорогах Казани произошло 119 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции города.

В одном из ДТП пострадал один человек, погибших нет. Причиной аварии стало нарушение требований дорожного знака.

Из общего числа происшествий 50 случаев были оформлены в центрах регистрации ДТП, а 26 — на месте сотрудниками Госавтоинспекции с материальным ущербом.

Также за прошедшие сутки были задержаны 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, и 4 водителя, не имевших прав на управление ТС. Трое граждан были доставлены в территориальный отдел полиции по подозрению в совершении преступлений.

Влас Северин