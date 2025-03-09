В январе 2025 года оборот розничной торговли в Татарстане вырос до 131,3 млрд рублей

В январе 2025 года оборот розничной торговли в Республике Татарстан достиг 131,3 млрд руб., что на 6,1% больше показателей января 2024 года. Об этом свидетельствует доклад Татарстанстата.

По сравнению с декабрем предыдущего года оборот розничной торговли в республике снизился на 18,7%, это связывают с длинными выходными и завершением новогодних распродаж.

Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства в январе составил 71,78 млрд руб. Этот сектор показал рост на 12,4% в годовом выражении, но снижение на 21,9% месяц к месяцу.

Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в январе составил почти 61,2 млрд руб., что на 5,6% больше по сравнению с январем 2024 года, но на 19,1% меньше, чем в декабре. Оборот непродовольственных товаров достиг 70,1 млрд руб., увеличившись на 6,4% год к году и снизившись на 18,3% по сравнению с декабрем.

Влас Северин