Baden Family закроет первый ресторан «Маша и Медведь» в Екатеринбурге

Первый ресторан «Маша и Медведь» в Екатеринбурге, открытый в жилом комплексе «Макаровский» в феврале 2024 года, проработает до 10 марта, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе Baden Family. В компании подчеркнули, что принято решение «перезапустить проект в более выгодном месте». В частности, заведение планируется открыть в здании термального курорта «Баденленд» (бывший ТЦ «КомсоМолл» на дублере Сибирского тракта.— "Ъ-Урал").

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Детский ресторан "Маша и Медведь" в ЖК "Макаровский" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Детский ресторан "Маша и Медведь" в ЖК "Макаровский" в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нельзя сказать, что были какие-то особые проблемы с логистикой или проходимостью. Мы решили открыть ресторан на нашей площади, а не арендовать чужую»,— отметили в пресс-службе.

Ресторан компании Baden Family в ЖК «Макаровский» был открыт на месте ресторана Grain, который закрылся в апреле 2023 года. Заведение «Маша и Медведь» сделано по мотивам одноименного мультфильма: в нем установлена декоративная печь, под потолком — резные наличники, в центре одного из залов — длинный стол для застолий.

Уральская компания Baden Family подписала лицензионное соглашение с анимационной студией Animaccord, владеющей правами на мультфильм «Маша и медведь». По условиям соглашения, компания может использовать бренд в странах СНГ и Ближнего Востока. В 2022 году Baden Family открыл детские рестораны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). В феврале 2024 года учредитель группы компаний Baden Family Евгений Кононов анонсировал открытие ресторан «Маша и Медведь» в парке Маяковского в Екатеринбурге.

Василий Алексеев