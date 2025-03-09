Глава СКР контролирует проверку обстоятельств травмирования ребенка в Березниках

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль установление обстоятельств получения травм малолетним в результате схода наледи в Березниках. Как сообщает СКР, с крыши одного из многоквартирных домов произошел сход снежной наледи, в результате которого малолетний ребенок получил ссадину и ушиб мягких тканей лица. По данному факту следственными органами проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Глава ведомства поручил руководителю СУ СК Р по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.