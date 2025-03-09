Женщины составляют 53% населения в Ростовской области

В Ростовской области 2,2 миллиона женщин, что составляет 53,4% в общей численности населения. При этом в категории до 30 лет мужчин немного больше, среди людей более старшего возраста чуть больше женщин. Значительные диспропорции наблюдаются уже в старших возрастах — женщины составляют большую часть пожилых людей в регионе. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Более 25% жительниц Ростовской области от 15 лет и старше имеют высшее образование, 39% — среднее профессиональное. Чаще всего женщины работают в сфере здравоохранения и социальных услуг (84,2% от численности работников), в образовании (81,5%), гостинично-ресторанном бизнесе (72,8%).

Доля женщин-руководителей в коммерческих и бюджетных предприятиях региона (за исключением финансовых, кадровых и рекламных служб) составляет 23,3%. На государственной службе доля женщин-руководителей составляет 62%. Однако среди высших групп должностей соотношение в пользу мужчин (67,3%).

В брак активнее всего женщины региона вступают в 20-29 лет (46,5% всех невест). Самый высокий показатель рождаемости статистики фиксируют в возрастной группе 25-29 лет.

Мария Иванова