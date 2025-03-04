Житель Петербурга погиб в результате квартирного пожара во Фрунзенском районе

В двухкомнатной квартире во Фрунзенском районе во время пожара погиб петербуржец. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В оперативные службы вызов по пожару по адресу: Белградская улица, дом 8, корпус 1 поступил утром 4 марта. Горение происходило на площади 2 кв. метра, огонь удалось потушить в 10:25.

В тушении принимали участие 15 сотрудников ведомства. К месту происшествия направили три единицы спецтехники.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербурженка погибла при пожаре в коммунальной квартире на Большой Зелениной улице на Петроградской стороне.

Артемий Чулков