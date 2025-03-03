«Белогорье» победило красноярский «Енисей» в матче Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» обыграл «Енисей» из Красноярска в 29-м туре Суперлиги. Матч прошел в Красноярске 3 марта и завершился со счетом 3:2 (25:21, 24:26, 25:22, 23:25, 15:13).

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По итогам встречи «Белогорье» вышло на вторую строчку турнирной таблицы с 61 очком. «Енисей» остался на восьмом месте с 47 очками.

Главный тренер «Белогорья» Александр Волков отметил, что «такие матчи очень важны перед плей-офф»: «"Енисей" сегодня очень хорошо играл. Нам было максимально тяжело. Они практически все принимали, сыграли без провалов. Я даже рад, что так происходит, что нам тяжело, потому что в плей-офф легко не будет».

Ранее команды встречались 23 раза. 20 побед одержало «Белогорье», «Енисей» выиграл 3 матча.

В предыдущем туре белгородцы победили МГТУ в домашнем матче (3:0). Следующая игра пройдет 7 марта с «Кузбассом» (девятое место, 38 очков) в Туле, на временной домашней арене «Белогорья». Матч начнется в 19:00.

Егор Якимов