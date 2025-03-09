РЖД начинает подготовку к строительству музея техники в Перми

РЖД разрабатывают строительную документацию для работ по первому этапу строительства детской железной дороги в Перми, сообщили ИА «Текст» в Свердловской железной дороге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Прикамье» в первый этап входит возведение учебно-экспозиционного центра РЖД. Он будет включать в себя выставочный зал музея железнодорожной техники и зал практических занятий, а также комплекс аудиторий (кванториумов) и административных помещений. Ранее сообщалось, что минимущества выдало РЖД разрешение на строительство первого этапа детской железной дороги в Перми.

О строительстве детской железной дороги в Перми стало известно в апреле 2022 года. Проектом создания малой магистрали предусмотрено строительство узкоколейной экскурсионной железной дороги и учебно-экспозиционного центра с музеем и уникальным круговым депо — по подобию круговых депо железных дорог XIX века. Детскую дорогу длиной около 4 км планируется расположить вдоль Камы. Однопутный участок будет проложен от станции Пермь-I до Мотовилихи, через остановочный пункт «Набережная». На первом этапе обучаться на ДЖД смогут 950 детей, в том числе 250 — по системе «Кванториум». При этом детская дорога может быть включена в туристические маршруты Перми.