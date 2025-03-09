В аэропорту Казани ночью вводили временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения действовали с 02:00 до 06:30 по московскому времени. Как уточняется, они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В этот период два самолета, следовавшие в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром.

Влас Северин