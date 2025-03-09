Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани ночью вводили временные ограничения на полеты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В аэропорту Казани вводили временные ограничения на полеты

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения действовали с 02:00 до 06:30 по московскому времени. Как уточняется, они были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

В этот период два самолета, следовавшие в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром.

Влас Северин

Новости компаний Все