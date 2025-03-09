В аэропорту Казани задержали 10 рейсов на фоне временных ограничений

В казанском аэропорту на фоне ограничений задержали 6 рейсов на вылет и 4 на прилет, среди них рейсы в Москву, Дубай, Хургаду, Самару и Нарьян Мар. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Рейс FZ974 отправился из Казани в Дубай в 07:24 вместо 01:50. Также были задержаны вылеты рейсов RT585 в Самару, самолет отправился в 08:28 вместо 03:10, рейс UJ744 в Хургаду — в 08:45 вместо 04:05 и рейс YC844 в Салехард — в 07:08 вместо 05:20. Также задержались рейсы в Нарьян-Мар и московский Шереметьево, они вылетели в 07:37 и 08:50 вместо 06:45 и 06:50 соответственно.

Рейс UJ743 должен был приземлиться в аэропорту Казани в 02:55, но, согласно данным сервиса Flightradar, сначала приземлился в аэропорту Самары. Также на прилет в Казань задерживаются рейсы из Омска, Новокузнецка и Бишкека.

Ограничения на работу казанского аэропорта действовали ночью с 02:00 до 06:30 по московскому времени. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Влас Северин