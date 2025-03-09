Власти Нижнего Тагила подготовили муниципалитет к весеннему паводку

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев провел совещание по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья, сообщили в пресс-службе администрации города. Директор Единой дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков отметил, что с 25 марта муниципалитет переходит на «усиленный мониторинг уровней водохранилищ». «Информация будет передаваться два раза в сутки. С 1 апреля подобная схема начнет работать и в отношении сведений, поступающих в Нижний Тагил из других городов третьего паводкоопасного направления»,— пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор «Водоканал-НТ» Вячеслав Таран заверил градоначальника о подготовке всех гидротехнических сооружений к весеннему паводку. «В районе Верхне-Выйского гидроузла толщина снега составляет 45 см, на Нижне-Выйском — 30 см, на Черноисточинском — 22 см. Паводок ожидаем некритичный. Снега на треть меньше, чем в прошлом году, а в Черноисточинске уровень ниже вообще в два раза»,— добавил он.

Владислав Пинаев отметил, что власти «не ожидают большой воды» в муниципалитете. «Но всем службам необходимо быть максимально готовыми к прохождению паводка. Все, за кем закреплены гидротехнические сооружения, у нас готовы к весеннему половодью на сто процентов. Главное, все делать в меру и вовремя, чтобы не сбросить лишние кубометры и не остаться без воды».— подчеркнул мэр.

Ранее, в апреле 2024 года, господин Пинаев возмутился тем, что уровни запасов воды в городских водохранилищах ниже нормы. «Воды в этом году большой нет. Уровни запасов в водохранилищах ниже нормы. Такое впервые за много лет», — отметил мэр.

Василий Алексеев