Генконсульство Мьянмы открылось в Новосибирске

В Новосибирске открылось генеральное консульство Мьянмы. Учреждение будет работать в здании на ул. Нижегородской, 4.

В церемонии, состоявшейся 9 марта, приняли участие премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн и новосибирский губернатор Андрей Травников. «Уверен, что появление постоянного офиса генконсульства сделает более доступным для граждан Мьянмы нашу область и еще четыре сибирских региона нашей страны, входящих в консульский округ — Алтайский край, Кемеровскую, Омскую, Томскую области»,— сказал на церемонии господин Травников.

Как писал «Ъ-Сибирь», Мин Аун Хлайн предложил главе российского МИДа Сергею Лаврову открыть консульство в Новосибирске в августе 2022 года. Соответствующее распоряжение правительства РФ было издано 14 марта 2023 года.

Валерий Лавский